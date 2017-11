Vertrekt Dick Advocaat? Bondscoach Oranje houdt tóch slag om de arm

DEN HAAG - Dick Advocaat heeft toch weer een andere draai gegeven aan alle verhalen over zijn vertrek als bondscoach van Oranje. Tegen Schotse journalisten zei de zeventigjarige Hagenaar dat hij na de komende twee oefeninterlands van het Nederlands elftal zou vertrekken. Maar een paar uur later nuanceerde hij die uitspraak.

'Eind november loopt mijn contract ten einde, dan is het afgelopen. Na de wedstrijd tegen Roemenië vertel ik of ik beschikbaar ben of niet', zei Advocaat. 'Want we hebben nog twee wedstrijden en die willen we goed afsluiten', zegt de bondscoach.Advocaat had naar eigen zeggen tegen de Schotse pers niet het volledige verhaal verteld. 'Moet ik ze alles wijs maken dan?' Oranje speelt donderdag tegen Schotland en dinsdag in en tegen Roemenië.