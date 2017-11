West Wekker: Leider onafhankelijkheidsbeweging vermoord en stopt Dick Advocaat nou wel of niet?

DEN HAAG - Goedemorgen! Het ging er heftig aan toe gisteravond in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag. Daar werd Ahmad Mola Nissi doodgeschoten. Hij was leider van de Arab Struggle Movement, een onafhankelijkheidsbeweging in het Midden-Oosten.

Vanavond op TV West:

In deze aflevering:

De beweging van Nissi strijdt voor onafhankelijkheid van Ahwaz, een deel van Iran. Zijn beweging zou verantwoordelijk zijn voor meerdere bomaanslagen in de Iraanse regio. Nissi woonde al tien jaar in Den Haag.Eerst wel, toen niet. Dick Advocaat zei gisteren tegen Schotse pers dat hij zou vertrekken, maar tegen het Nederlandse journaille is hij minder stellig. De Hagenaar laat het weten na de laatste oefenwedstrijd tegen Roemenië.Den Haag heeft gisteravond op ludieke wijze haar internationale campagne gelanceerd, waarmee de gemeente zich nog duidelijker op de kaart wil zetten als stad die aan zee ligt. De feestelijke lancering ging gepaard met een avondduik in zee, waarbij op symbolische wijze Hagenaars een 'Duik in Den Haag' namen.De gemeente Den Haag staat nog niet direct te trappelen om mee te doen met de landelijke proef met gereguleerde wietteelt. Het weer : Overdag is het droog met wat bewolking, 's avonds valt er wat regen.Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties. In De Pareltjes van Van de Kaart gaat Jet terug naar mensen die diepe indruk op haar maakten: van een pleegmoeder van zeven kinderen tot een liefhebber van middeleeuwse kleding... Jet speldt de mensen een pareltje op en neemt tijd voor een goed gesprek.In Ter Aar woont Alexander die ervan houdt zich middeleeuws te kleden. Samen met Jet doet hij inkopen op een fantasybeurs. In Leiderdorp bezoekt Jet een dansrepetitie van twee rolstoeldansers. En in Lisse gaat ze terug naar de vrolijke kippenboer Aad, want hij is nog lang niet uitverteld…