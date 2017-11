'Verhalen Engelandvaarders levend houden,' benefietgala voor Noordwijks museum

Het Engelandvaardersmonument in Katwijk. (Foto: Omroep West)

NOORDWIJK - De rol van de Engelandvaarders tijdens de Tweede Wereldoorlog moet levend worden gehouden, zo vindt de Stichting Engelandvaarders Gala uit Noordwijk. Daarom zouden scholieren een bezoek moeten brengen aan het Engelandvaardersmuseum in Noordwijk of de musical Soldaat van Oranje. Om hier geld voor in te zamelen houdt de Stichting een benefietgala op woensdag 15 november in Noordwijk.





Het geld wordt op 15 november opgehaald via tafelverkoop, lotenverkoop en een veiling. De avond staat volgens de organisatie 'bol van de Nederlandse geschiedenis'. De cast van de musical Soldaat van Oranje verzorgt de muzikale omlijsting.



Vaderlandse trots



Volgens de organisatoren staan de verhalen over de Engelandvaarders voor 'doorzettingsvermogen, eer en vaderlandse trots'. Honderden Nederlanders maakten ruim zeventig jaar geleden de overtocht van de Nederlandse stranden naar Engeland om vanuit daar te strijden voor de vrijheid in Nederland. 'Die bewonderenswaardige verhalen mogen nooit vergeten worden en moeten worden doorverteld aan de nieuwe generatie.'



Tijdens



LEES OOK: Engelandvaarders herdacht met monument in Katwijk

Het gala vindt plaats in Hotels van Oranje en begint om 18.30 uur. Door jongeren een bezoek te laten brengen aan de musical of het museum, dat in 2015 werd geopend door koning Willem-Alexander, wordt volgens de organisatoren de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de rol van Engelandvaarders doorverteld.Het geld wordt op 15 november opgehaald via tafelverkoop, lotenverkoop en een veiling. De avond staat volgens de organisatie 'bol van de Nederlandse geschiedenis'. De cast van de musical Soldaat van Oranje verzorgt de muzikale omlijsting.Volgens de organisatoren staan de verhalen over de Engelandvaarders voor 'doorzettingsvermogen, eer en vaderlandse trots'. Honderden Nederlanders maakten ruim zeventig jaar geleden de overtocht van de Nederlandse stranden naar Engeland om vanuit daar te strijden voor de vrijheid in Nederland. 'Die bewonderenswaardige verhalen mogen nooit vergeten worden en moeten worden doorverteld aan de nieuwe generatie.'Tijdens het gala zijn verschillende bekende Nederlanders aanwezig, onder wie Koos Postema, Edwin de Vries, Monique van de Ven en Herman van Veen.