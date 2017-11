Met AutoMaatje naar kapper, huisarts of familie

SASSENHEIM - Voor Sassenheimers die geïsoleerd dreigen te raken van de buitenwereld is er een nieuw initiatief: AutoMaatje. Hiermee kunnen zij op afroep met vrijwilligers meerijden voor een tripje naar de kapper, de huisarts of een familiebezoekje. Donderdagochtend werd de eerste AutoMaatje-rit gemaakt.

AutoMaatje richt zich op ruim een miljoen mensen in Nederland, die steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld raken omdat ze vanwege hun leeftijd of gezondheid niet vaak meer buiten komen. Zelf met de auto rijden zit er vaak niet meer in en steeds een beroep doen op familie en vrienden is moeilijk.AutoMaatje is een initatief van welzijnsorganisatie Teylingen Welzijn, de ANWB en enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente Teylingen. In Nederland zijn er al 24 andere gemeenten die dit project steunen. De openingshandeling werd verricht door ANWB-directeur Frits van Bruggen, wethouder Kees van Velzen van de gemeente Teylingen, directeur Ria Eijck van Welzijn Teylingen en vrijwilligers uit de gemeente.Gebruik maken van het ANWB-AutoMaatje is redelijk simpel: je reserveert uiterlijk twee werkdagen van tevoren een ritje. Een medewerker van Welzijn Teylingen koppelt je vervolgens aan een van de beschikbare vrijwilligers in de buurt. Nadat de kosten zijn doorgenomen, komt de vrijwilliger voorrijden en na afloop wordt contant afgerekend met de vrijwilliger op basis van de gereden kilometers. Er geldt een tarief van 30 cent per kilometer.