WOZ-waarde stijgt: hoeveel betaal jij in jouw gemeente?

(Foto: ANP)

REGIO - De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Zuid-Holland is het afgelopen jaar gestegen van 197.000 naar 203.000 euro. Dat betekent een stijging van gemiddeld 3 procent. Wassenaar is nog altijd de duurste gemeente, Zoeterwoude is de enige gemeente met een dalende gemiddelde WOZ-waarde.





Uitschieters in onze regio zijn Wassenaar en Zoeterwoude. Wassenaar is het duurst. De WOZ-waarde ging omhoog van gemiddeld 478.000 naar 490.000 euro. Zoeterwoude is de enige gemeente waar de gemiddelde WOZ-waarde daalde: van 273.000 naar 271.000. Het laagste gemiddelde vinden we in Gouda: 179.000 euro.



Jaarlijks vastgesteld



Gemeenten stellen ieder jaar de WOZ-waarde van huizen vast op basis van de verkoopprijs van vergelijkbare huizen in de omgeving. Op basis van die WOZ-waarde wordt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb) en het eigenwoningforfait bepaald.



De WOZ-waarde volgt de ontwikkeling van de huizenprijzen, al zit er ongeveer een jaar vertraging op. Dat komt doordat woningen worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. Sinds 2016 stijgt de WOZ-waarde weer, terwijl de huizenprijzen al langer aan het stijgen zijn.



Wat doet de gemiddelde WOZ-waarde in jouw gemeente? De prijsstijgingen (2016-2017) in onze regio op een rijtje:



Alphen aan den Rijn: van 214.000 naar 219.000

Bodegraven-Reeuwijk: van 266.000 naar 271.000

Delft: van 180.000 naar 184.000

Den Haag: van 188.000 197.000

Gouda: van 176.000 naar 179.000

Hillegom: van 224.000 naar 229.000

Kaag en Braassem: van 258.000 naar 264.000

Katwijk: van 245.000 naar 248.000

Krimpenerwaard: van 229.000 naar 236.000

Leiden: van 209.000 naar 218.000

Leiderdorp: van 240.000 naar 244.000

Leidschendam-Voorburg: van 232.000 naar 237.000

Lisse: van 243.000 naar 247.000

Midden-Delfland: van 280.000 naar 286.000

Nieuwkoop: van 269.000 naar 275.000

Noordwijk: van 328.000 naar 331.000

Noordwijkerhout: van 254.000 naar 263.000

Oegstgeest: van 324.000 naar 337.000

Pijnacker-Nootdorp: van 264.000 naar 270.000

Rijswijk: van 181.000 naar 192.000

Teylingen: van 281.000 naar 285.000

Voorschoten: van 284.000 naar 292.000

Waddinxveen: van 202.000 naar 205.000

Wassenaar: van 478.000 naar 490.000

Westland: van 237.000 naar 244.000

Zoetermeer: van 186.000 naar 191.000

Zoeterwoude: van 273.000 naar 271.000

Zuidplas: van 223.000 naar 228.000

LEES OOK:

Woningmarkt oververhit: huizenprijzen in onze regio stijgen flink

Veel huizen bij ons in de buurt boven vraagprijs verkocht, Leiden 'topper' Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft donderdag cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat de stijgende huizenprijzen ook terug te zien zijn in de gestegen WOZ-waarde. De gemiddelde woningwaarde volgens taxatie van de gemeentes ligt in onze regio nog net iets onder het landelijk gemiddelde van 216.000 euro.Uitschieters in onze regio zijn Wassenaar en Zoeterwoude. Wassenaar is het duurst. De WOZ-waarde ging omhoog van gemiddeld 478.000 naar 490.000 euro. Zoeterwoude is de enige gemeente waar de gemiddelde WOZ-waarde daalde: van 273.000 naar 271.000. Het laagste gemiddelde vinden we in Gouda: 179.000 euro.Gemeenten stellen ieder jaar de WOZ-waarde van huizen vast op basis van de verkoopprijs van vergelijkbare huizen in de omgeving. Op basis van die WOZ-waarde wordt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb) en het eigenwoningforfait bepaald.De WOZ-waarde volgt de ontwikkeling van de huizenprijzen, al zit er ongeveer een jaar vertraging op. Dat komt doordat woningen worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. Sinds 2016 stijgt de WOZ-waarde weer, terwijl de huizenprijzen al langer aan het stijgen zijn.