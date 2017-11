Smoorverliefde jongen krijgt politie op zijn dak

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een smoorverliefde jongen die woensdagmiddag een roos bezorgde bij een meisje in Alphen aan den Rijn op wie hij gek is, kreeg gisteren de politie op zijn dak.

Er bestaan dus nog romantische jongens Wendy van Andel - reageert op Facebook

Verschillende mensen zagen rond 15.00 uur dat de jongen zich verdacht ophield rond de Zwitserlandstraat. Hij rende door de poortjes en leek op de uitkijk te staan. Zij waarschuwden daarop de politie.Agenten namen vanwege de toename van het aantal inbraken in deze tijd van het jaar het zekere voor het onzekere. Ze reden daarop naar de straat en zagen de jongen.Deze legde de agenten uit dat hij een roos had neergelegd bij de voordeur van zijn vlam. Hij was vervolgens weggerend om verderop de reactie van het meisje te checken. Hij wilde weten of de roos 'goed aankwam'.De agenten hebben het verhaal gecontroleerd. Toen het meisje hoorde van wie de roos afkomstig was, liep ze naar de jongen en hebben de agenten de twee alleen gelaten...'Er bestaan dus nog romantische jongens,' zwijmelt Wendy van Andel bij het bericht dat de politie hiervan maakte op Facebook , 'leuk om voor uit te rukken.' Wendy van Klaveren noemt de jongen vanwege zijn actie een 'baas'. Ze krijgt bijval van Inge Moekmoedshek: 'Kijk, dat zijn de mooie meldingen die je echt wel bij blijven!'