Hof wil meer informatie in proces Wilders

DEN HAAG - Het gerechtshof in Den Haag wil meer informatie in de hoger beroepszaak tegen PVV-leider Geert Wilders in het 'minder-Marokkanen'-proces. Zo moet het Openbaar Ministerie (OM) inzicht geven in het traject waarin de aangiftes zijn gedaan tegen de politicus. Ook wil het hof drie deskundigen benoemen om zich beter te laten informeren.





De meeste onderzoekswensen werden afgewezen. Zo hoeven niet alle mensen worden gehoord die aangifte hebben gedaan en ook wordt het proces niet uitgesteld.



Minder Marokkanen



Wilders staat terecht vanwege zijn



Het hof heeft bevestigd dat het proces tegen Wilders op 17 mei 2018 begint.



Dat besloot het hof donderdag op verzoeken van Wilders' advocaat Geert-Jan Knoops, die vorige maand naar voren zijn gebracht tijdens regiezittingen.