Loterijwinnaar spoorloos; heeft recht op een ton

Foto: ANP

DEN HAAG - Stichting De Grote Clubactie is naarstig op zoek naar de persoon die in 2016 in Den Haag een flinke geldsom won tijdens hun loterij. De winnaar heeft recht op een ton, maar die is nog steeds niet opgehaald. Over precies een maand vervalt de prijs.

Het winnende lot met het nummer 0617427 werd vorig jaar verkocht door de Haagse budovereniging Lu Gia Jen. Dat gebeurde tijdens een internationaal toernooi. Maar welke bezoeker van de open dag destijds dit lot kocht is een raadsel. Er waren 1.500 deelnemers en nog meer bezoekers die dag aanwezig. 'We hebben echt alles op alles gezet om deze persoon te vinden,' vertelt een woordvoerder van de stichting. 'Ook de budovereniging heeft hard mee gezocht.'



Volgens de stichting waren er veel internationale bezoekers die dag. 'Het zou zomaar kunnen dat de winnaar in het buitenland zit en de Nederlandse taal niet spreekt.'



Nog 30 dagen



De winnaar heeft tot 9 december de tijd om zijn prijs te verzilveren. Als er niemand komt opdagen wordt er een andere oplossing gezocht. 'Dan willen we graag dat het bedrag ten goede komt aan het Nederlandse verenigingsleven. Maar hoe weten we nog niet. We wachten nog 30 dagen af,' aldus de woordvoerder.



Stichting De Grote Clubactie is een organisatie die ieder jaar een loterij organiseert om het sportverenigingsleven te promoten.