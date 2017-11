'Wassenaarkompas' laat inwoners meepraten over toekomst gemeente

WASSENAAR - Hoe zien de inwoners van Wassenaar de toekomst van hun gemeente? Om burgers daarover te laten meedenken heeft de gemeente een zogeheten 'Wassenaarkompas' bedacht.

Het Wassenaarkompas is volgens de gemeente een 'uniek project'. Het moet leiden tot inspraakbijeenkomsten en een online instrument voor insprekende burgers. Het resultaat wordt volgens de gemeente dat er een overzicht komt waaruit voor elke gebruiker blijkt welk toekomstscenario voor Wassenaar het beste past bij zijn of haar meningen. 'Het is dus geen platte peiling met vóór of tegen', staat in de opzet van de gemeente.Het kompas wordt ontwikkeld in samenwerking met politicoloog Krouwel en bureau Yardmen. Dat gaat Wassenaar zo'n 30.000 euro kosten.Het Wassenaarkompas zal waarschijnlijk volgend jaar februari actief worden. Eerst wordt de inwoners van Wassenaar de komende maanden gevraagd hun visie te geven over de toekomst van hun dorp. Uiteindelijk zullen de onderzoekers in maart of april, na de gemeenteraadsverkiezingen, een eindrapport overhandigen aan de nieuwe gemeenteraad.Wassenaar heeft eerder dit jaar van Voorschoten de vraag gekregen of de gemeenten op termijn zouden kunnen fuseren. De buurgemeente, die in financiële moeilijkheden is geraakt, kijkt naar de toekomst en wil Wassenaar daarbij betrekken.