Arab Struggle Movement eist opheldering over moord op Ahmad Mola Nissi

DEN HAAG - De Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA) eist opheldering over de moord op haar leider Ahmad Mola Nissi, die woensdag in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag werd doodgeschoten.

Zijn identiteit is nog niet door de Haagse politie bevestigd, maar op de website ahwazona.net van de organisatie stelt de ASMLA 'dat de vingers in de richting van Iran wijzen'. De website baseert zich daarbij onder meer op informatie van Omroep West. De man werd woensdagavond doodgeschoten voor zijn huis. Hij zou al tien jaar in Den Haag wonen, maar slechts anderhalf jaar in de Jan van Riebeekstraat. Hij woonde daar met zijn vrouw en kinderen.Ook de website Iranian.com meldt het overlijden van Nissi. Het hoofd van het Ahwaz Centrum voor Media en Strategische Studies in Londen, Hasan Radhi, heeft de dood van Nissi tegenover Sky News donderdag eveneens bevestigd.In een verklaring op de website ahwazona.net wordt 'een dringend onderzoek geëist naar de omstandigheden van de zaak'.De ASMLA strijdt voor onafhankelijkheid van de provincie Khoezistan (Ahwaz), die in het westen van Iran tegen de Iraakse grens ligt. Nissi was in 1999 een van de oprichters van de beweging. De rebellen worden door de Iraanse regering gezien als een terroristische organisatie. De beweging staat niet op de Europese terreurlijst of op eenzelfde lijst van de Verenigde NatiesIn Iran pleegde de ASMLA het afgelopen anderhalf decennium meerdere bomaanslagen, waarbij vele tientallen doden en honderden gewonden vielen. In het begin van dit jaar claimde de beweging twee pijpleidingen in Iran te hebben opgeblazen. Dat werd door de Iraanse regering ontkend. De Iraanse ambassade in Den Haag was donderdag niet bereikbaar voor commentaar op de moord op Ahmad Mola Nissi.