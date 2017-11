Van der Tak wilde Kwekers in de Kunst 'laten terugkeren naar huis'

WESTLAND - Kwekers in de Kunst 'terug laten keren naar huis' en zorgen voor een mooie opening van het World Horti Center in Naaldwijk. Dat was reden dat de voormalige burgemeester van Westland, Sjaak van der Tak, zich hard maakte voor het verstrekken van een subsidie aan de culturele organisatie.

Bovendien was daarover ook 'eenstemmigheid, consensus' in het college van burgemeester en wethouders. De oud-burgemeester opereerde dus niet alleen, zegt hij in een interview met Omroep West. 'Ik heb het echt niet op eigen houtje gedaan.'De afgelopen week is er veel onrust geweest in de Westlandse politiek over de subsidie die de gemeente Westland onder druk van de oud-burgemeester gaf aan Kwekers in de Kunst . Die organisatie zou een ton krijgen voor een optreden tijdens de opening van het prestigieuze World Horti Center, het kennis- en opleidingscentrum voor de tuinbouw. Kwekers in de Kunst had altijd het Westland als thuisbasis, maar opereert nu vooral vanuit het Haagse Zuiderstrandtheater. Van der Tak wilde met de ton steun er dus voor zorgen dat die oude basis niet verloren ging.Maar volgens de opvolger van Van der Tak, de waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne, werden daarbij belangrijke grondregels in de politiek overschreden . Zo is de gemeenteraad het hoogste orgaan en moet de raad ook uiteindelijk beslissen over geld. In dit geval werd die bijdrage van een ton echter door de oud-burgemeester toegezegd zonder dat de gemeenteraad daarin was gekend. Bovendien werd al een voorschot van 40.000 euro uitbetaald.Van der Tak zegt in het interview dat hij onder tijdsdruk stond omdat hij snel zou vertrekken. 'Het is op het allerlaatste moment gekomen. Ik wilde, ook vanuit oprechtheid, mijn opvolger of het college niet met een probleem opzadelen. Vanuit die beste intenties heb ik dit ook gedaan. En van daaruit heb ik gedacht dat dit zou worden overgenomen door het college en door de raad.'Van der Tak zegt ook 'te begrijpen' dat de gemeenteraad kritisch is . Maar volgens hem kwam het bedrag tot stand na overleg met nog zittende wethouders en een voormalig wethouder, het huidige VVD-Kamerlid Arne Weverling.Daar waren ook kritische geluiden te horen, bevestigt hij. Eén van de wethouders vroeg 'Gaan we niet te ver', maar Van der Tak wilde dit toch afronden, omdat zijn afscheid naderde. 'Ik had absoluut de oprechtheid van 'dit landt ook goed' want we zijn niet iets slechts aan het doen, we zijn geen geld in eigen zak aan het steken. Ik had oprecht het geloof dat het voor iedereen de goede keus zou zijn. Dat de raad zou zeggen 'Ja, die kant willen we op'. Vanuit die oprechtheid, die eerlijkheid heb ik gehandeld.'