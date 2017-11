Heijmans en Siemens gaan Haagse Koningstunnel renoveren

DEN HAAG - De renovatie van de Haagse Koningstunnel zal worden uitgevoerd door een consortium met daarin bouwbedrijf Heijmans en Siemens Nederland. De gemeente gunt de opdracht voor de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden definitief aan deze bedrijven.

Siemens-Heijmans zal na de renovatie zeven jaar lang verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. De autotunnel langs het Centraal Station zal ook worden aangepast aan de nieuwste eisen van de Tunnelwet. Dat betekent dat de bestaande installaties in de tunnel compleet worden vernieuwd en uitgebreid. Daarbij gaat het om verlichting, ventilatie, verkeersdetectie, camera's, noodtelefoons en vuilwaterpompen.De werkzaamheden staan gepland tussen maart en november 2019. Hoeveel de renovatie gaat kosten heeft de gemeente Den Haag niet bekendgemaakt. De tunnel, die in 2000 klaar was, voert het verkeer langs station Den Haag Centraal. De Koningstunnel is een belangrijke verkeersader voor het autoverkeer in de Haagse binnenstad.