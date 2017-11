Politie bevestigt: Slachtoffer schietpartij Den Haag is 52-jarige Ahmad Mola Nissi

DEN HAAG - De man die woensdagavond werd doodgeschoten in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag, is inderdaad de 52-jarige Ahmad Mola Nissi. Dat bevestigt de politie aan Omroep West.

Een bron, die het slachtoffer kende, meldde woensdagavond dat hij vemoed 'dat het regime van



Nissi was lid van de Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Die beweging strijdt voor de onafhankelijkheid van Ahwaz, een gedeelte van Iran. De Arab Struggle Movement werd in 1999 opgericht door Nissi en zou een groep zijn van Arabische nationalistische opstandelingen.Een bron, die het slachtoffer kende, meldde woensdagavond dat hij vemoed 'dat het regime van Iran achter deze moord zit. Ze hebben het eerder geprobeerd'.