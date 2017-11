Heel Holland zakt: De aanpak van bodemdaling begint op het platteland

DEN HAAG - 'De aanpak van bodemdaling begint op het platteland.' Dat zegt Frank Lenssinck van het Veenweiden Innovatiecentrum tegen TV West in de serie Dalend Land. ‘Als je in het buitengebied het grondwaterpeil in stand kan houden dan kan je dat ook in de steden doen.’ Het veen nat houden zou de oplossing zijn tegen bodemdaling.

'We moeten eerst wel erkennen dat we met elkaar een probleem hebben.' Rik Janssen - Gedeputeerde provincie Zuid-Holland

Daar is innovatieve landbouw voor nodig. Om de inklinking van veengronden tegen te gaan moet het grondwaterpeil hoog zijn. Het nadeel is dat de landbouwgrond nat en drassig wordt, waardoor boeren met zware landbouwmachines er niet meer overheen kunnen rijden. Ook de oud-Hollandse koeien zakken in het natte veen weg.Dit vraagt om een ander gebruik van de veengrond. Zo zouden boeren gewassen kunnen kweken die kunnen groeien in het natte veen, zoals bijvoorbeeld cranberries. Ook zouden de boeren kunnen overstappen op het houden van kleinere koeien. Een andere oplossing is het kunstmatig nat houden van het veen, doormiddel van drainage.‘Er zijn heel veel innovatieve mogelijkheden,’ vertelt gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland. ‘Die moeten we met elkaar verkennen, maar dan moeten we eerst wel erkennen dat we met elkaar een probleem hebben.’ Dit laatste is voor de komende jaren de grootste uitdaging. Het op de kaart zetten van de noodzaak om de bodemdaling aan te pakken.Wethouder Ria Boere van de gemeente Krimpenerwaard vindt dat het rijk deze taak moet oppakken. Als bestuurslid van het Platform Slappe Bodem pleit ze voor een integrale aanpak van bodemdaling. Ze zegt hierover: ‘Als we dat niet doen dan blijven we water naar de zee dragen en dweilen met de kraan open, blijven we heel veel geld er in pompen en dat zakt werkelijk door het veen weer weg.’Donderdag is in Rotterdam het congres Heel Holland Zakt gehouden. Daar hebben nationale, lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven gesproken over de aanpak van bodemdaling. Ook Omroep West duikt nog verder in deze problematiek. Dit doen we met de documentaire "Het zinkende land" van filmmaker Manfred van Eijk. Deze wordt volgend weekend bij TV West uitgezonden.