Yoghurt afkomstig van koe Margriet is Streekproduct van het Jaar

Koe Margriet. | Foto: Marrit Kyung Ok

HOOGMADE - De yoghurt gemaakt van de melk van koe Margriet uit Hoogmade is woensdag verkozen tot beste streekpoduct van het Groene Hart. Een vakjury onder leiding van topkok Pierre Wind prees de yoghurt onder andere om 'de goede structuur en smaak'.

'Dit was echt het allerlaatste wat ik had verwacht,' laat boerin Marrit Kyung Ok weten aan Omroep West. Margriet is samen met 49 andere koeien ondergebracht op haar biologische boerderij Buitenverwachting in Hoogmade. Marrit produceert steeds yoghurt van een specifieke koe. 'En die van Margriet is echt het lekkerst. Dat komt door het hoge vet- en eiwitgehalte. Daar staat haar ras, de blaarkop, bekend om.' Als beloning kreeg Margriet vanochtend dan ook een extra bakje voer.



Wie de yoghurt wil proeven moet snel naar de boerderij gaan, Margriet geeft gemiddeld maar een keer per jaar melk, als ze een kalfje heeft gebaard, dus er is maar een beperkt aantal liters beschikbaar. 'We hebben dus eigenlijk een limited edition te pakken hiermee', aldus Marrit.



Aanmoedigingsprijs



De verkiezing van het Groene Hart streekproduct wordt ieder jaar door de Stichting Het Groene Hart georganiseerd om de productie en kwaliteit van streekproducten te bevorderen. Er werd daarom ook nog een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan Anna Koornneef van het Veenweide Innovatie Centrum uit Zegveld. Zij werd bejubeld om haar Groenhartig Lisdoddetaartje.