'We krijgen hele leuke foto's terug,' ballonnen Veurs Voorburg bereiken zelfs Duitsland

De groep 8-leerlingen schatten hoe ver zij denken dat de ballon zou gaan komen. (Foto: Veurs Voorschoten) De kaartjes van de balonnen worden op diverse plaatsen aangetroffen. (Foto: Veurs Voorburg) Sommige balonnen eindigden in een boom. (Foto: Veurs Voorschoten) Vinders wordt gevraagd door te geven waar het kaartje is gevonden. (Foto: Veurs Voorschoten)

VOORBURG - Vind je een ballon in je buurt? Grote kans dat die afkomstig is van leerlingen van basisscholen in Voorburg. Die lieten heliumbalonnen op na een voorlichtingsles over het reilen en zeilen op de middelbare school. De les kregen ze van middelbare scholieren van Veurs Voorburg. Die gingen hiervoor langs op hun oude basisschool.

De groep 8-leerlingen hingen aan de ballon een kaartje met een schatting hoe ver zij dachten dat de ballon zou komen. Op de achterkant van dit kaartje staat het verzoek of de vinder het kaartje terug wil mailen met eventueel een leuke foto.



Docente Monique Meijer verzamelt alle kaartjes die teruggestuurd worden. ‘De derdejaars VMBO T-leerlingen van Veurs Voorburg gaan hier mee aan de slag om het aantal kilometers en windrichtingen uit te rekenen’, vertelt Meijer. 'Ik krijg hele leuke foto's terug. Het verst tot nu toe is Duitsland.’