'Schietpartij' in Ter Heijde blijkt toch geen schietpartij

Foto: Marofer

TER HEIJDE - De onduidelijkheid rond het incident in Ter Heijde van vorige week donderdag wordt groter. Deze donderdag blijkt uit onderzoek dat er toch niet met een vuurwapen geschoten is. De 51-jarige verdachte, die zichzelf vorige week na het incident op het politiebureau meldde, is weer vrij maar blijft wel verdachte. Toch is ook voor de politie lastig vast te stellen waarvan.





Volgens de politie gaat het



LEES OOK: Getuigen: Man schiet op viertal in Westlands dorp Ter Heijde

Vorige week rukte de politie massaal uit naar het kustdorp, na een melding van een schietpartij in de Piet Heinstraat. Getuigen vertelden agenten dat er meerdere keren geschoten was. Er werden geen gewonden aangetroffen en er was ook geen schade. Het arrestatieteam van de politie doorzocht een woning in de straat, maar trof daar niemand aan.Volgens de politie gaat het onderzoek onverminderd door. De districtsrecherche Delft-Westland is nog steeds op zoek naar getuigen, meldt de WOS , mediapartner van Omroep West.