Buren vermoorde Nissi wisten niets van zijn politieke achtergrond

Ahmad Mola Nissi | Foto: ahwazona.net

DEN HAAG - De buren van de man die woensdag werd doodgeschoten in de Haagse Jan van Riebeekstraat, wisten niet dat het slachtoffer politiek actief was. Ahmad Mola Nissi was de leider van de Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). De beweging strijdt voor de onafhankelijkheid van Ahwaz, een provincie in Iran.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever





In het buurtcentrum op de hoek van de Jan van Riebeekstraat is de wijkagent de hele dag aanwezig om een luisterend oor te bieden. 'Dit is echt een klein dorp, een hele hechte buurt en dan komt een moord hard aan. Veel mensen willen hun verhaal kwijt. En daar zijn wij nu voor,' zegt wijkagent Peter Hoogeveen.



'Het was een rustige man. Hij sprak Nederlands en Arabisch,' vertelt een buurman. 'Hij woonde hier met zijn Iraanse vrouw en drie of vier kinderen. Een jongen van 14 of 15 jaar, een wat ouder meisje. Heel westers opgevoed.' De buurman leest in de media dat de Iraniër aan het hoofd stond van een afscheidingsbeweging. 'Ik ben verbaasd. Ik heb er nooit iets van gemerkt.'Ook andere buren zijn verrast door de politieke achtergrond van het slachtoffer . 'Ik vind het geen prettig idee. Een Iraanse oorlog wordt nu hier uitgevochten. Waar zijn ze toe in staat? Ik hoop niet dat het gezin hier blijft wonen,' zegt een bewoner in het portiek waar ook het Iraanse gezin woont.Veel buren hebben Ahmad Mola Nissi woensdag voor de deur zien liggen. 'Door zijn hoofd geschoten, helemaal onder het bloed. Vreselijk om te zien,' vertelt een buurman die er niet van heeft kunnen slapen. Het wapen van de schutter bleef achter op de stoep. 'Dat heeft er de hele avond gelegen. De politie is nog tot twee uur 's nachts bezig geweest.'