Zes vragen over de zaak Mitch Henriquez

DEN HAAG - Twee agenten die betrokken zijn bij de dood van Mitch Henriquez staan maandag voor de rechter. De twee worden verdacht van doodslag. Henriquez werd 2,5 jaar geleden opgepakt op het festival Night at the Park in het Zuiderpark in Den Haag. Bij de arrestatie werd de omstreden nekklem gebruikt. De 42-jarige Arubaan overleed een dag later.

1. De rechtszaak start 2,5 jaar na de dood van Henriquez. Waarom zo laat?

2. De rechtszaak duurt twee weken. Waarom zo lang?

3. De namen van de agenten blijven geheim. Waarom?

4. Welke straf kunnen de agenten krijgen?

5. Waarom wordt het proces gehouden in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol en niet bij de rechtbank in Den Haag?

6. Wanneer is de uitspraak van de rechter?

Eerst moesten alle onderzoeken worden afgerond. Eigenlijk zou de inhoudelijke behandeling in april worden gehouden, maar omdat de verdediging met een nieuwe deskundige met een andere visie over doodsoorzaak kwam, werd de zaak uitgesteld tot november.Er moeten veel getuigen worden gehoord. Maandag start het proces met de feitenbehandeling. Dinsdag worden de medische stukken besproken en worden de deskundigen gehoord. Woensdag gaat de zaak verder met de behandeling van de medische gegevens. Ook krijgen die dag de nabestaanden de kans om te spreken in de rechtbank. Donderdag worden de persoonlijke omstandigheden van de verdachten behandeld. Vrijdag staat gepland als uitloopdag.De tweede maandag komt het Openbaar Ministerie met een strafeis tegen de verdachten. Dinsdag komen de advocaten van de agenten aan het woord met hun pleidooi. Woensdag is er geen zitting. Donderdag mogen de advocaten en de officier van justitie hun weerwoord geven. Vrijdag is er tijd gepland voor eventuele uitloop en het laatste woord van de verdachten.De twee agenten die voor de rechter staan, worden tijdens het proces DH01 en DH02 genoemd. Volgens het gerechtshof weegt de veiligheid van de agenten zwaarder dan de wens van de familie om de namen te kennen. De agenten worden nog steeds bedreigd.De agenten worden verdacht van doodslag, dan wel mishandeling met de dood tot gevolg dan wel dood door schuld. In Nederland kan je maximaal 15 jaar cel krijgen voor doodslag. Als de agenten schuldig worden bevonden aan doodslag, is het maar de vraag of zij de maximale straf krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft al gezegd dat agenten een bijzondere positie innemen in de maatschappij. 'Zij worden vanuit hun functie geacht op te treden, soms ook met gepast geweld.'Het is een beladen zaak. De dood van Mitch Henriquez heeft tot grote commotie geleid in de samenleving. De agenten worden nog steeds bedreigd. Het is bij de extra beveiligde rechtbank beter te monitoren wie het gebouw in- en uitgaan, want het gebouw ligt afgelegen en er hangen veel camera's.Als alles volgens planning gaat, op 21 december.