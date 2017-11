Trein gestrand in HSL-tunnel; reizigers geëvacueerd

Foto: John van der Tol

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - In de HSL-tunnel tussen Hazerswoude en Hoogmade is een defecte trein gestrand. Prorail meldt dat de 175 reizigers die aan boord waren, zijn overgestapt in een andere trein.

De trein stond al ruim twee uur stil in de tunnel. Reizigers worden met bussen en andere treinen vervoerd.



Volgens Prorail kan het nog twee uur duren voordat alles weer volgens dienstregeling rijdt.