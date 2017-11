Werkstraf geëist voor ongeval waarbij auto 'uiteenspatte'

WASSENAAR - Het Openbaar Ministerie (OM) eist 120 uur werkstraf tegen een 27-jarige automobilist uit Leiderdorp die vorig jaar augustus op de N14 tussen Wassenaar en Den Haag met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal reed. De gecrashte auto brak in tweeën en een inzittende liep zware verwondingen op.

'Het voertuig spatte uiteen ', zei de officier van justitie donderdag bij de Haagse rechtbank. Het voorste deel van de auto belandde in de sloot. Andere brokstukken lagen verspreid over de weg. Volgens de officier is het wel duidelijk dat de bestuurder onvoorzichtig heeft gereden. 'Hij stoof weg bij een stoplicht.'Komend uit een tunnel onder de N14, raakte de man vervolgens in een slip, en hij verloor de controle over het stuur. De vrouw die naast hem zat, belandde in het ziekenhuis met gebroken ribben, longkneuzing, gescheurde lever, gebroken pols en enkele wervelbreuken. Ze moest enkele maanden een korset dragen.Tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank verklaarde de bestuurder dat hij een 'normale rijstijl' heeft. Hij gaf wel toe dat hij op de N14 ongeveer negentig kilometer per uur had gereden, twintig kilometer harder dan er is toegestaan. Een getuige van het ongeval verklaarde naderhand bij de politie dat de Leiderdorper tussen de 120 en 140 kilometer per uur moet hebben gereden. Dat klopte volgens de automobilist niet. 'Mijn auto haalde op dat korte stuk geen 140 kilometer', zei hij tegen de rechters.Volgens zijn advocate heeft de Leiderdorper het moeilijk met de zware verwondingen die de vrouwelijke inzittende door het ongeval heeft opgelopen. Ze zou hem echter geen verwijten maken, en wilde ook niet dat hij voor de rechter gedaagd werd. De automobilist raakte door het ongeval zelf in een psychose en moest drie maanden worden opgenomen in een psychiatrische instelling.Voor het ongeval slikte hij al medicijnen, maar die zouden zijn rijvaardigheid niet beïnvloed hebben. Na het ongeval moest hij na zeven maanden zijn rijbewijs afstaan. De officier van justitie vindt het niet nodig dat de Leiderdorper opnieuw een rijverbod krijgt opgelegd.Uitspraak over twee weken.