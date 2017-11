Deel dit artikel:











Inktvisjes haken voor de allerkleinsten Te vroeg geboren kinderen worden rustiger van gehaakte intvisjes

DEN HAAG - Op 17 november is het Wereld Prematurendag. Per jaar worden er 15.000 kinderen te vroeg geboren. Mieke Moen is ambassaseur van het kleine inktvisjes project voor couvusekindjes. Zij zoekt via SuperDebby mensen die het leuk vinden om te haken voor de allerkleinsten.

Geschreven door SuperDebby

Een gehaakt inktvisje, wat heeft dat nu met te vroeg geboren kinderen te maken? In januari 2013 haakte een Deense vrouw een inktvisje voor een veel te vroeg geboren kindje. Dit inktvisje werd bij het kindje in de couveuse gelegd en het bleek dat het kindje daar een stuk rustiger van werd en ook niet meer zo vaak aan de slangen en sonde trok.



Ook andere te vroeg geboren kindjes kregen zo’n inktvisje en wat bleek: de ademhaling en hartslag van de kindjes werden regelmatiger en het zuurstofgehalte in hun bloed werd hoger.



Navelstreng



'Waarschijnlijk lijken de tentakels van de inktvisjes op de navelstreng die de kindjes vasthielden toen ze nog in de buik van hun moeders zaten', zegt Mieke. Dus de verpleegsters leggen bij alle kindjes in het Juliana Kinderziekenhuis en Bronovo een inktvisje in de couveuse.



Nu zoekt Mieke nieuwe enthousiaste mensen die willen haken voor de allerkleinste en meest kwetsbare mensen, de prematuren. Wl je meer weten? Kijk op http://kleine-inktvisjes.eu/.

Wil je ook haken? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl