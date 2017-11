CASA-abortuskliniek failliet verklaard: curator verwacht doorstart

REGIO - De landelijk opererende abortusorganisatie CASA Klinieken, met locaties in Den Haag en Leiden, is failliet verklaard, zo heeft de curator bekendgemaakt. Hij verwacht wel dat de gehele organisatie een doorstart kan maken.

De curator noemt een definitieve doorstart per 1 december van dit jaar waarschijnlijk wegens de 'goede vooruitzichten voor de nabije toekomst'. De nieuwe organisatie zal volgens hem niet met het verleden belast worden. 'De nieuwe organisatie kan met een schone lei aan de slag.'Volgens de curator is de zorgverlening voor de komende weken geborgd en worden de activiteiten gewoon voortgezet. 'Alle ingeroosterde verrichtingen kunnen gewoon worden verricht. Er ontstaat geen onderbreking van de abortus-zorgverlening,' zo schrijft hij.Eerder deze maand werd de Stichting CASA klinieken door de Inspectie Gezondheidszorg al voor een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld vanwege de fragiele (financiële) situatie. In de zomer van dit jaar ging koepelorganisatie CASA Nederland al failliet.