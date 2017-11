Verdachte in zaak Mitch Henriquez: 'het kwam dreigend over, alsof hij echt vuurwapen had'

De agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez voelden zich bedreigd door zijn gedrag. Henriquez riep meerdere keren dat hij een wapen bij zich had en greep daarbij naar zijn kruis. Hij werd door agenten aangesproken en gesommeerd te vertrekken.Hij liep in eerste instantie weg, gearmd met een vrouw. Maar hij rukte zich los en liep terug naar de agenten om nogmaals te roepen dat hij een wapen had. De eerste keren lachte hij daarbij, maar na een tijdje niet meer. 'Hij was zo bedreigend dat ik echt dacht dat hij een vuurwapen had', verklaarde een van de agenten maandag in de rechtbank.In het eerste deel van de zitting vroeg de advocaat van een aantal van de nabestaanden, Richard Korver, de rechtbank om de zaak uit te stellen. Korver wilde een onderzoek naar originele beeld- en geluidsbestanden. Het gaat om drie bestanden die van betere kwaliteit zijn dan die de Rijksrecherche had. Volgens de advocaat zijn het beeld en geluid van twee filmpjes door elkaar gemixt.Korver wilde dat deskundigen de nieuwe beelden zien. Er zou duidelijk te zien zijn dat de nekklem stevig is aangezet. 'Wij zagen dat het hoofd van Henriquez paars werd en op de beelden van de Rijksrecherche niet', aldus Korver. De rechtbank besloot om zaak niet aan te houden. Als video's worden overlegd aan rechtbank, dan kunnen we beslissen. Ze moeten dan wel naar alle partijen, aldus de rechtbank.