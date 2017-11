Volg hier: de zaak Mitch Henriquez vandaag voor de rechter

Mitch Henriquez werd aangehouden bij Night of the Park

DEN HAAG - Het proces tegen de twee agenten die betrokken zijn bij de dood van Mitch Henriquez staan voor de rechter. De agenten worden verdacht van doodslag, dan wel mishandeling met de dood tot gevolg dan wel dood door schuld. Henriquez overleed 2,5 jaar geleden nadat hij tijdens het festival Night at the Park in Den Haag werd opgepakt. Volg het proces live bij Omroep West.





