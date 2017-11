Studenten willen oud kantoor ombouwen tot 'Harmonia' voor wonen en werken

DEN HAAG - Een oude kantoorkolos van de gemeente Den Haag krijgt mogelijk een nieuw leven dankzij studenten van de Haagse Hogeschool. Uit veertien ideeën koos een jury één idee dat in hun ogen levensvatbaar is: een combinatie van wonen en werken. Veertien groepen studenten mochten in het pand zelf hun ideeën spuien voor deskundigen uit de bouw en van de gemeente.

Met pitches van tien minuten probeerden zij de jury te overtuigen van hun plan. Naomi van der Meer, Sanne Soekhai en Margriet van der Zon zijn de uitverkoren winnaars met hun idee 'Harmonia'. Zij hebben onder de naam 'Social Future' een schets gemaakt van een nieuwe invulling van het huidige kantoorpand van de gemeente Den Haag aan de Fruitweg 17.De studenten hebben in twee maanden tijd een grof idee geschetst van hoe het kantoorpand uit de jaren '50 in hun ogen gebruikt zou moeten worden. 'Wij denken aan een mix van huisvesting voor studenten en buurtbewoners', legt Sanne uit. 'Nederlands en internationaal, werken en wonen. Met een eigen supermarkt en een heuse daktuin.'Den Haag heeft het pand nog in gebruik als kantoor; het is nog niet verkocht. Het vastgoedbedrijf van de gemeente heeft al contact met al meerdere geïnteresseerde partijen. Een eventuele koper krijgt de plannen erbij cadeau.'Wij zijn van Social Future', richt Sanne zicht direct tot de potentiële nieuwe eigenaar. 'We werken via de Haagse Hogeschool. Dus investeerders: als u er iets in ziet, dan horen we het graag.'