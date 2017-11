Kip in het bakkie: Delftse lunchroom doet mee met broodjeswedstrijd

DELFT - Ze verkopen misschien wel het lekkerste broodje van Nederland… Tenminste, als ze vrijdag een wedstrijd van de website Lunchroom.nl winnen. Samen met vijf andere lunchrooms doet Bij Best uit Delft mee voor de titel 'Lekkerste broodje van Nederland 2017'.

Kip in het Bakkie, zo heet het genomineerde broodje van eigenaresse Tamara van der Linden. Gebakken kip, zongedroogde tomaatjes, buffelmozzarella en huisgemaakte guacamole. Bekende ingrediënten die volgens Tamara en chefkok Katinka samen zorgen voor een smaakexplosie.'Een combinatie smaken die je afzonderlijk van elkaar wel kent, maar samen niet zo snel zal proeven', legt de chefkok uit. Daarom was er voor Bij Best geen twijfel mogelijk, Kip in het Bakkie moest ingestuurd worden voor de nominatie.Naast de bekende elementen bevat het genomineerde broodje ook nog een geheim ingrediënt. 'Dit maakt het broodje wel extra bijzonder. Het is een bijzondere smaak en past heel goed bij het geheel,' zegt de eigenaresse.Sinds de nominatie leven de werknemers van de lunchroom op een roze wolk, vertelt Tamara. 'Het is waanzinnig, we willen iedere dag wel een fles champagne open trekken omdat we er zo trots op zijn!'Of ze eigenlijk wel mee moesten doen met de wedstrijd, daarover werd nog even getwijfeld. 'Maar toen dachten we: waarom ook niet. Want stel dat je wordt genomineerd, hoe gaaf zou dat zijn. Toen werden we opeens genomineerd! Eigenlijk hebben we al gewonnen, het heeft ons zo veel gebracht en we zijn zo blij met de nominatie.'