Dinsdag 14 november in Team West

Een opname van Team West. Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 14 november ziet u de volgende zaken:

- Duidelijke beelden van een man die al zeker zes keer fraude heeft gepleegd met paysafecards. Hoe hij dat doet, is goed te zien op bewakingsbeelden.

- In Den Haag zijn drie toeristen beroofd van veel geld door twee mannen die zich voordeden als agenten. Ze werken samen met een derde man.

- De politie heeft een aantal vragen rond de moord op de 52-jarige Iraniër Ahmad Mola Nissi in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag.

- Een 21-jarige vrouw die midden in de nacht naar huis loopt, wordt beroofd in de Marcelisstraat op Scheveningen. De dader is een man die met een poef over straat loopt.

- Tot slot is de politie dringend op zoek naar getuigen van een poging doodslag in Zoetermeer. Vanaf een viaduct aan de Meerzichtlaan is een steen op een rijdende auto gegooid. De bestuurders kwamen met de schrik vrij.



Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.