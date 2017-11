Restaurants Oogst en Calva in Bib Gourmand 2018

In de keuken van restaurant Calva | Foto: Restaurant Calva

REGIO - De restaurants Oogst uit Den Haag en Calva uit Nootdorp maken voor het eerst hun opwachting in de Bib Gourmand-restaurantgids van Michelin, die donderdag is gepresenteerd. In de editie van 2018 komen in totaal tien restaurants uit onze regio in aanmerking voor het predicaat Bib Gourmand.





Het predicaat wordt uitgereikt aan restaurants die een goed driegangenmenu voor maximaal 37 euro aanbiedt. Bib is een afkorting van Bibendum, de naam van het bekende Michelin-bandenmannetje.



Seizoengebonden



Chefkok en eigenaar Bas Oonk van Basaal is blij opnieuw te worden geprezen door de Michelin-inspecteurs. 'Ik koop mijn producten zoveel mogelijk in de directe omgeving. Zo laten we exclusief kaas maken bij Kaasboerderij De Vierhuizen in Zoeterwoude. Ook zoekt ik iedere week verse vis uit in Scheveningen.'



Oogst krijgt dit jaar voor het eerst een Bib Gourmand. 'De gerechten op het menu weerspiegelen zoveel mogelijk het seizoen', zegt patron Marcel van der Kleijn. 'Uit de oogst stel jezelf het menu samen voor de lunch of diner.'



Internationale kaart



Zowel Bas Oonk als Marcel van der Kleijn roepen andere Haagse restaurants op om ook te streven naar een Bib Gourmand voor hun zaak. 'Het zet je restaurant op de internationale kaart en zorgt voor meer gasten', aldus Van der Kleijn.



Dat beaamt Bas Oonk. 'Er zijn veel toeristen die Den Haag bezoeken en via Michelin zoeken naar een restaurant met het Bib Gourmand-logo. Die komen dan vanzelf bij ons terecht.'



