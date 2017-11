Belangrijke route naar centrum Den Haag wordt flink aangepakt

In de Wagenstraat in Den Haag is de auto straks 'te gast'. | Afbeelding gemeente Den Haag

DEN HAAG - De Wagenstraat en Stationsweg in Den Haag worden grootschalig aangepakt. Voetgangers en fietsers krijgen op deze belangrijke route van station Hollands Spoor naar het centrum van de stad meer ruimte. De auto is er straks 'te gast'. Bovendien komt er veel meer ruimte voor groen.

Dat staat in plannen die wethouder Boudewijn Revis (VVD) donderdag aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De voorstellen zijn samen met de buurt gemaakt. Revis heeft zelf grote verwachtingen van de effecten van de herinrichting.'Een mooie buitenruimte zorgt voor een herkenbare entree voor de stad, voor het aanjagen van de economie, voor een veilige leefomgeving en voor een aantrekkelijke ruimte waar je graag komt. Een goed ingerichte stadsentree nodigt uit om Den Haag verder te ontdekken. En dat is precies de bedoeling', stelt hij in een verklaring.Voor het definitieve ontwerp klaar was, is een aantal keer met de bewoners, ondernemers en belangenorganisaties overlegd. Naar aanleiding van de ingediende reacties is het plan op drie onderdelen aangepast. Zo krijgen de kruisingen op de Veerkaden en Hoefkade nu straatbakstenen, waardoor de loper tussen Holland Spoor en de binnenstad één geheel blijft. Het tweerichtingsverkeer tussen de Stationsweg en parkeergarage bij het Huygenspark blijft gehandhaafd en over podium in het park wordt nog verder gesproken met de initiatiefnemers en bewonersorganisaties van de Stationsbuurt.Verder wordt het gebied autoluw, er mag ook nog maar dertig kilometer per uur worden gereden. Panden en bepaalde plekken krijgen sfeervolle verlichting. Verder komen er ongeveer tweehonderd extra parkeerplekken voor fietsers om de overlast van geparkeerde rijwielen zoveel mogelijk terug te dringen.Volgens de gemeente wordt ook veel aandacht besteed aan het groen. De twee pleintjes aan weerszijden van de Wagenbrug krijgen groene ziteilanden rond bestaande bomen. Aan één zijde van de Wagenstraat wordt een nieuwe bomenrij toegevoegd. Verder komen er nieuwe bomen, hagen, groenvakken en bloembakken. Ook krijgen bewoners en ondernemers de mogelijkheid om met klimplanten geveltuinen aan te leggen en zelf te beheren. Het Huygenspark wordt voorzien van een extra groenvak met zitranden en een openbaar toilet.Als de gemeenteraad instemt met de voorstellen van Revis, wordt vanaf april 2018 begonnen met de herinrichting.