DEN HAAG - 'Oud-burgemeester Sjaak van der Tak zat te lang in het Westland.' Dat zegt columnist Rien van den Anker over de rel rond de subsidie die Van der Tak eigenhandig toekende aan culturele organisatie Kwekers in de Kunst. 'Het Westland is doordesemd door de CDA-cultuur. Op een gegeven moment ga je dan denken dat jouw normen de normen van iedereen zijn,' aldus de columnist.

'Als je ergens dertien jaar als bestuurder zit, kan het gebeuren dat je iets doet waarvan je oprecht denkt dat het goed is,' zegt Van den Anker. Inmiddels weten we beter. Van der Tak maakt één dag voor zijn eigen afscheid veertigduizend euro over aan culturele organisatie Kwekers in de Kunst. Zonder overleg, blijkt uit de verklaring van het huidige college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad spreekt er schande van.'Soms is het nodig om vuile handen te maken', zegt de oud-burgemeester zelf over de rel. Columnist Van den Anker denkt dat Van der Tak's eigen partij, het CDA, het hier nog lastig mee krijgt. In maart zijn ook in Westland gemeenteraadsverkiezingen. Het helpt daarbij volgens niet mee dat zowel Van der Tak als de huidige waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne van het CDA zijn.Van Ardenne moet onderzoeken of er meer van dit soort onterechte betalingen zijn geweest. 'Dat betekent dat het in januari weer in de krant staat. Dan zal de oppositie daar weer op reageren. Het wordt een verkiezingsitem,' zegt de columnist verzekerd.Op straat in Naaldwijk reageren mensen verdeeld over de opmerking van hun oud-burgemeester dat je soms vuile handen moet maken. 'Ja, maar niet met zoveel geld en zonder overleg', zegt een vrouw die blij is dat Van der Tak weg is. Een man denkt dat het wel meevalt. Hij benadrukt dat met name de tuinbouw dit hele akkefietje van 'hun Sjaak' wel door de vingers ziet.