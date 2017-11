3FM-dj Sander Hoogendoorn debuteert in Glazen Huis

DELFT - Sander Hoogendoorn maakt dit jaar zijn debuut in het Glazen Huis van 3FM. De 29-jarige dj neemt een week voor kerst intrek op het Marktplein in Apeldoorn voor de actie Serious Request. Dat is donderdag bekendgemaakt op 3FM tijdens een housewarming-feest in Apeldoorn.

Hoogendoorn, in 2011 winnaar van de Marconi Award voor aanstormend talent, presenteert maandag tot en met donderdag een programma tussen 18.00 en 21.00 uur op de publieke popzender. Domien Verschuuren (29), die onlangs het ochtendprogramma heeft overgenomen van Giel Beelen, gaat voor de vierde keer het Glazen Huis in. De twee mannen krijgen gezelschap van Angelique Houtveen (31), een andere debutant. Zij maakt op doordeweekse dagen een programma tussen 14.00 en 16.00 uur.Onder het motto 'Breng ze weer samen' wordt met de verzoekplatenactie in de week voor kerst geld ingezameld, waarmee het Rode Kruis verscheurde gezinnen kan herenigen. Volgens de hulporganisatie zijn wereldwijd 4 miljoen ouders en kinderen elkaar kwijtgeraakt door een ramp of oorlog.Dit jaar zitten er weer drie dj's in het Glazen Huis. Vorig jaar in Breda waren het er voor het eerst maar twee (Domien Verschuuren en Frank van der Lende), maar dat ging volgens velen ten koste van de dynamiek. In de glazen studio maken de dj's 24 uur per dag live radio, terwijl ze zitten opgesloten en geen vast voedsel mogen consumeren. Ze ontvangen er ook gasten. Luisteraars kunnen een plaat aanvragen in ruil voor een donatie en er worden ook spullen geveild.De opbrengst van Serious Request laat de laatste jaren een dalende lijn zien, sinds het piekjaar 2012 (13,8 miljoen euro). Vorig jaar bracht het inzamelingsevenement in Breda (tegen longonsteking) ruim 8,7 miljoen euro op. Daarvan was maar liefst 2,5 miljoen euro toe te schrijven aan de onvoorziene nagellakactie van het doodzieke jongetje Tijn Volgens een woordvoerster van 3FM gaat de zender de formule dit jaar oppeppen, maar ze wil nog niet zeggen hoe. 'We zijn een jongerenzender, dus we zijn altijd bezig met vernieuwing.' In het 13-jarig bestaan van Serious Request is het pas de derde keer dat er een vrouw in het Glazen Huis plaatsneemt. De eerste was Claudia de Breij in 2004, in 2009 gevolgd door Annemieke Schollaardt.[Facebookvideo:https://www.facebook.com/radio3fm/videos/vb.212261272123/10154994741962124]