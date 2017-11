Hans Vermeulen (70), oud-zanger van Sandy Coast, overleden

Foto: Renzo Veenstra

VOORBURG - De bekende muzikant Hans Vermeulen is donderdag overleden. Dat meldt Den Haag FM, mediapartner van Omroep West. De in Voorburg geboren Vermeulen is 70 jaar geworden.

I see your face again en True love that's a wonder scoorde. In de jaren zeventig ging de band uit elkaar en begon hij de formatie Rainbow Train.



Daarnaast stond Vermeulen in die periode als producer aan de wieg van successen van onder meer Margriet Eshuijs en Anita Meyer. Begin jaren tachtig maakte Sandy Coast een comeback, en scoorde met het nummer The eyes of Jenny een wereldwijde hit.





Gouden Harp en Edison





In de jaren negentig emigreerde Hans Vermeulen naar Thailand. Hij trouwde met de Thaise zangeres Jariya Chatsuwan, bekend als Aom, met wie hij op het eiland Koh Samui woonde. Hij kwam nog regelmatig naar Nederland om met de begeleidingsband The Rest op te treden. Vermeulen ontving onder meer een Gouden Harp en een Edison.





