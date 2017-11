Medewerkers Albert Heijn Schipluiden spelen in eigen musical 'Sores in de super'

musical AH supermarkt Schipluiden

SCHIPLUIDEN - De grootste kruidenier van Nederland heeft nu ook een eigen musical. Onder de naam 'Sores in de Super, een AH erlebnis', wordt er al een aantal maanden flink geoefend door medewerkers en oud-medewerkers van de Albert Heijn in Schipluiden. Op initiatief van Henk Haring (voormalig eigenaar van het filiaal in Schipluiden), René Buckers (nieuwe eigenaar) en een aantal ervaren musicalmakers is de eigen geschreven musical tot stand gekomen.

Iedereen die in Schipluiden woont, kent Henk Haring. Alleen al omdat hij 35 jaar lang de eigenaar was van die grote supermarkt in het dorp. Henk is 64 en is gestopt. Hij wil samen met de nieuwe eigenaar iets terug doen voor het winkelend publiek en zo werd 'Sores in de Super' de musical geboren.



Winkeldiefstal



In de musical komt een winkeldiefstal voor, mensen worden verliefd en sommige werknemers doen er alles aan om medewerker van de dag worden. Het is een dag in de supermarkt van het dorp waar van alles kan gebeuren. Niemand heeft de hoofdrol, maar iedereen heeft tekst en liedjes. Het halve dorp werkt mee aan de musical. Het stuk ademt een Schipluidense sfeer.



Op zaterdag 11 en zondag 12 november is de musical te zien in de Dorpshoeve in Schipluiden.