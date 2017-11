Rudy Bennett geschokt door dood Hans Vermeulen: 'Een grootheid in de muziek'

VOORBURG - Het plotselinge overlijden van voormalig Sandy Coast-voorman Hans Vermeulen (70) uit Voorburg heeft diepe indruk gemaakt op collega-muzikant Rudy Bennett. 'Ik schrok me echt te pletter', reageert de Haagse zanger van The Motions tegenover Omroep West.

'Ik hoorde het in de rokersruimte van een vriend van mij. En die had het op zijn beurt weer gehoord van Tineke de Nooij (oud-presentatrice, red.)', zegt de 74-jarige Bennett, wiens echte naam Rudy van den Berg is.De dood van zijn naar Thailand geëmigreerde generatiegenoot Vermeulen kwam voor hem volslagen onverwacht. 'Ik wist dat hij een hartaanval had gehad. Hij lag aan de beademing. We dachten dat hij weer terug naar huis zou gaan, maar dat heeft-ie niet gehaald.'Bennett en Vermeulen leerden elkaar voor het eerst kennen in de jaren zestig. Destijds zat Bennett nog in de band The Ricochets, die regelmatig speelde tijdens matineemiddagen in Rijswijk. En de vervangende band was Vermeulens beatgroep Sandy Coast.'We hadden het er zelfs nog over dat Hans in onze show mee kon doen als hij in december naar Nederland zou komen', aldus Bennett. 'Hij was natuurlijk een grootheid in de muziek. Een fantastische componist, een fantastische zanger en een fantastische muzikant. En een goeie gozer.'