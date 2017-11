West Wekker: oud-zanger Hans Vermeulen overleden en komt het lekkerste broodje uit Delft?

DEN HAAG - Goedemorgen! Droevig nieuws uit de muziekwereld gisteravond. De bekende muzikant Hans Vermeulen overleed plotseling. Hij werd 70 jaar. Verder: komt het lekkerste broodje van Nederland uit Delft? En een reconstructie van de geheime mailwisseling op het Westlandse gemeentehuis over de subsidie voor Kwekers in de Kunst.

Gisteravond werd bekend dat muzikant Hans Vermeulen is overleden. De in Voorburg geboren Vermeulen kreeg nationale bekendheid met zijn band Sandy Coast, waarmee hij bekende hits scoorde zoalsen. Ook stond hij als producer aan de wieg van successen van onder anderr Margriet Eshuijs en Anita Meyer. Zanger en muzikant Rudy van den Berg, alias, speelde tot voor kort nog met Vermeulen. Hij is geschokt door zijn overlijden.Misschien komt het lekkerste broodje van Nederland wel uit Delft! Lunchroom ‘Bij Best’ is één van de vijf genomineerden voor de titel. Eigenaresse Tamara van der Linden was niet direct enthousiast om mee te doen aan de verkiezing. Het broodje dat de lunchroom heeft voorgedragen, heet 'Kip in het bakkie' en is belegd met gebakken kip, zongedroogde tomaatjes, buffelmozzarella en huisgemaakte guacamole. De winnaar van het lekkerste broodje van Nederland 2017 wordt vandaag bekendgemaakt.De grootste kruidenier van Nederland heeft nu ook een eigen musical. Onder de naam 'Sores in de Super, een AH erlebnis', wordt al een aantal maanden flink geoefend door medewerkers en oud-medewerkers van de Albert Heijn in Schipluiden. Op initiatief een voormalig eigenaar van het filiaal, de huidige manager en een aantal ervaren musicalmakers is de eigen geschreven musical tot stand gekomen.Een burgemeester die de ene na de andere belofte doet, weinig daadkrachtige wethouders, miscommunicatie en een kunststichting die alles op alles zet om subsidie los te peuteren bij de gemeente. Dat is het beeld dat ontstaat uit de mailwisseling tussen oud-burgemeester Sjaak van der Tak, wethouders Marga de Goeij en Theo Duijvestijn en het bestuur van Kwekers in de Kunst. De mailwisseling is deze week vrijgegeven door de Westlandse gemeenteraad. Een reconstructie. Weer: De dag begint regenachtig, maar vanmiddag komen er opklaringen. Met een vrij krachtige wind aan zee wordt het zo'n 12 graden.TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Verder prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.ADO Den Haag-speler Nasser El Khayati is vandaag te gast in de studio van TV West Sport.