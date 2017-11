Koen Peeters krijgt literatuurprijs in Theater aan het Spui

Koen Peeters met de ECI Literatuurprijs tussen Thom de Graaf (l) en Martin Michael Driessen. (Foto: ANP)

DEN HAAG - De ECI Literatuurprijs is dit jaar voor de Vlaamse schrijver Koen Peeters met zijn boek De Mensengenezer. Dat is donderdagavond bekendgemaakt tijdens een literaire avond in het Theater aan het Spui in Den Haag.





Op de zogenoemde shortlist stonden verder Eindeloos Eiland van Huub Beurskens, De waren van Daniël Rovers, Noodweer van Marijke Schermer, Yucca van Peter Terrin en Halleluja van Annelies Verbeke. Zij krijgen allemaal vijfduizend euro. Eerder op de avond was de ECI Lezersprijs ook al aan Peeters toegekend.



Aanmerking



Voor de ECI Literatuurprijs kwamen boeken in aanmerking die tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 zijn verschenen. Vorig jaar won Martin Michael Driessen zowel de ECI Literatuurprijs als de ECI Lezersprijs met zijn boek Rivieren.



LEES OOK:

Dichteres Marije Langelaar wint de Jan Campert-prijs 2017

Haagse schrijver Koos Meinderts wint Gouden Griffel voor beste kinderboek

Bestseller van Alfred Birney verschijnt in Indonesië De winnaar van de door een vakjury toegekende prijs krijgt een bedrag van 50.000 euro en een sculptuur. Juryvoorzitter Thom de Graaf zei dat is gekozen voor ,,een helder geschreven boek dat het anekdotische overstijgt”.Op de zogenoemde shortlist stonden verder Eindeloos Eiland van Huub Beurskens, De waren van Daniël Rovers, Noodweer van Marijke Schermer, Yucca van Peter Terrin en Halleluja van Annelies Verbeke. Zij krijgen allemaal vijfduizend euro. Eerder op de avond was de ECI Lezersprijs ook al aan Peeters toegekend.Voor de ECI Literatuurprijs kwamen boeken in aanmerking die tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 zijn verschenen. Vorig jaar won Martin Michael Driessen zowel de ECI Literatuurprijs als de ECI Lezersprijs met zijn boek Rivieren.