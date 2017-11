Dick Advocaat evenaart recordaantal zeges met Oranje

DEN HAAG - Dick Advocaat heeft donderdag het recordaantal overwinningen als bondscoach van het Nederlands elftal geëvenaard. Met Advocaat op de bank won Oranje in Aberdeen met 1-0 van Schotland en dat betekende de 36ste overwinning van de Hagenaar met de nationale ploeg. Hij kwam daarmee op gelijke hoogte met Bob Glendenning.

De Engelse trainer had dit record decennialang op zijn naam staan. Glendenning fungeerde van 1923 tot en met 1940 als bondscoach en won 36 keer. De in 1940 overleden Engelsman geldt als de langstzittende bondscoach ooit van het Nederlands elftal. Glendenning zat ook het vaakst op de bank (87 keer).Advocaat evenaarde het recordaantal zeges met Oranje in zijn 61ste interland. Het Nederlands elftal verloor onder de 'Kleine Generaal' twaalf keer, dertien interlands eindigden in een gelijkspel.De Hagenaar is bezig aan zijn derde periode als bondscoach. Hij zit naar alle waarschijnlijkheid dinsdag tegen Roemenië voor het laatst op de bank. Hij kan in Boekarest het record alleen in handen nemen.