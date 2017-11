Gemeente Voorschoten gaat flink bezuinigingen, toekomst zwembad onzeker

Het gemeentehuis van Voorschoten (Foto: Omroep West)

VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten heeft donderdagavond de begroting van het college aangenomen. De komende jaren krijgt het dorp te maken met stevige belastingverhogingen en tientallen bezuinigingen. Een hoofdelijke stemming zorgde ervoor dat vijf raadsleden tegen en veertien voor de begroting stemden. Het aannemen van de begroting ging niet zonder slag of stoot.

Tijdens beschouwingen werd al snel duidelijk dat de oppositiepartijen zich niet kunnen vinden in de bezuinigingen die het college voorstelt. 'Dit is een triest verhaal,' vertelde GroenLinks fractievoorzitter Monique Lammers. 'Voorschoten zal veel moeten opgeven van wat Voorschoten tot Voorschoten maakt. Wij stellen een alternatieve begroting voor die voldoet aan alle redelijke en wel de voorzieningen behoudt.'



Wethouder Daan Binnendijk hamerde erop dat onder het preventief toezicht van de provincie vandaan komen het hoogste doel is. Hij ontraadde zodoende de ingediende tegenbegrotingen van de oppositie. 'Er is echt alles aangedaan om het uit te leggen wat er moet gebeuren om ons onder preventief toezicht uit te halen.'



Daadkracht en andere mentaliteit



De wethouder doelt op het feit dat volgens hem de provincie daadkracht en een andere mentaliteit van Voorschoten wil zien. 'Men wil vooral vertrouwen dat Voorschoten op lange termijn financieel gezond wordt, dus niet met een 'hop-on, hop-off' beleid.'



De bezuinigingen op het zwembad, zoals die in de begroting staan, zullen doorgang vinden. Dit houdt in dat de subsidie aan het zwembad per 2021 stopt. Dit wil niet per se zeggen dat het zwembad moet sluiten. Er is door de raad een motie aangenomen dat er een werkgroep komt die moet gaan onderzoeken op welke manier het zwembad kan blijven bestaan.



Weinig zekerheid



Veel zekerheid is er voor het zwembad echter nog niet. 'We kunnen het Wedde geen garantie geven dat het daadwerkelijk lukt. Ik denk wel dat het het beste is zo snel mogelijk te beginnen met de werkgroep,' aldus Binnendijk. Oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA stemden uiteindelijk in met het plan voor de werkgroep, al deden zij dat niet van harte. Zij gaven als kanttekening dat dit het enige is wat overblijft om het zwembad te kunnen redden.



De oppositie probeerde de plannen voor de bezuinigingen op het WMO-vervoer en de WMO hulpmiddelen ongedaan te maken in de begroting. Wethouder Nanning Mol stelde dat de bezuinigingen harder lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Mol vertelde de raad dat het college alleen 'meer hulp op maat' wil realiseren.



Vraag en aanbod



'Door aan de voorkant duidelijk te krijgen wat de vervoersvraag is, kunnen we het aanbod daar beter op aan passen. Sommige mensen kunnen prima gebruik maken van de regiotaxi of het openbaar vervoer.' Het CDA gaf de wethouder uiteindelijk het voordeel van de twijfel. 'We gaan ervan uit dat de wethouder met een goed plan komt,' aldus fractievoorzitter René Zoetemelk.



De SP, PvdA, GroenLinks en D66 riepen het college op om te onderzoeken of betaald parkeren in Voorschoten tot extra inkomsten zou kunnen leiden. Volgens PvdA fractievoorzitter Overbos zou dit gaan om een structureel bedrag van 50.000 euro. Wethouder Binnendijk meende dat de kosten niet op wegen tegen de lasten.



Betaald parkeren van de baan



'Het levert forse kosten op om automaten neer te zetten, aangezien parkeerterreinen in het dorp zeer verspreid zijn. Ook zijn de grote parkeerruimtes in extern beheer dus dit levert de gemeente niets op.' Daarnaast stelde de wethouder dat die 50.000 euro alleen verdiend worden zonder handhaving en dat maakt volgens hem het beleid niet uitvoerbaar.



De Partij van de Arbeid drong, gesteund door andere coalitiepartijen, aan om de bezuinigingen op de kinderboerderij terug te brengen van 58.000 euro naar 45.000 euro. Deze bezuinigingen gaan in de jaren 2020 en 2021 plaatsvinden. Wethouder Mol vindt het onderhouden van de kinderboerderij geen gemeentelijke taak, wel wordt nog twee jaar vast gehouden aan de huidige subsidie voor de kinderboerderij.



Twee jaar



'We houden nog twee jaar vast aan de huidige bijdragen en die tijd gebruiken we om te komen tot een andere invulling en een ander verdienmodel voor de kinderboerderij. Het college wil haar best doen te kijken voor een andere mogelijkheid om de functie van de kinderboerderij te laten bestaan.' Het amendement van de PvdA werd uiteindelijk verworpen door de raad.



Fractievoorzitter van het CDA René Zoetemelk steekt de hand in eigen boezem als het gaat om de slechte financiële situatie waarin Voorschoten nu zit. 'Ik wil namens de CDA fractie mijn oprechte excuses aanbieden aan alle Voorschotenaren,' aldus Zoetemelk. 'Het CDA heeft in de afgelopen jaren met uitzondering van de periode van 2010 tot 2014 deelgenomen aan het college en daarmee verantwoordelijkheid gedragen voor het dagelijks bestuur van Voorschoten. Er is bestuurd met een gat in de hand. Het CDA gaat de verantwoordelijkheid niet uit de weg.'