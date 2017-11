Auto slaat over de kop op de Pletterijkade in Den Haag

Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. (Foto: Marofer)

DEN HAAG - Een auto is donderdag rond middernacht over de kop geslagen op de Pletterijkade in Den Haag. Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt.

De auto belandde op het dak. In de auto zat een duo. Dat is nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Vanwege het ongeluk werd de Pletterijkade enige tijd afgesloten voor het verkeer.

[Twitter:https://twitter.com/laurensatlarge/status/928757196799860737]