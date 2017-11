Auto gaat in vlammen op in Delft

De brandweer kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. (Foto: Marofer)

DELFT - Een auto is in de nacht donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan in Delft. De auto was geparkeerd in de Teding van Berkhoutlaan.

Hoe het vuur kon ontstaan, is niet bekend.



De gewaarschuwde brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.