Arrestatie Zoetermeerse (64) betekent mijlpaal voor politie

DEN HAAG - Met de arrestatie van een 64-jarige vrouw uit Zoetermeer heeft de politie deze week een mijlpaal bereikt. De voortvluchtige gevangenen die het EVA-team van de politie dit jaar oppakte, hadden bij elkaar nog honderd jaar celstraf open staan. Dat heeft de politie donderdag laten weten.

De 64-jarige Zoetermeerse probeerde sinds september te ontkomen aan een celstraf van 36 maanden, die ze had gekregen vanwege uitbuiting en mensenhandel. Ook moest ze nog een schadevergoeding van 66.000 betalen aan haar slachtoffer. Ze leek naar het buitenland te zijn vertrokken. Toen agenten er achter kwamen dat de vrouw in Den Haag was, arresteerden ze haar woensdag arresteren in de Van Alkemadelaan in Den Haag.'Na deze aanhouding staat de teller dit jaar al op ruim honderd jaar celstraf die wij met het EVA-team', zegt de coördinator van het EVA-team (afkorting voor 'Executie Vonnissen Afgestraften'). 'De maatschappij wil immers ook dat veroordeelden hun opgelegde straf uitzitten. Ons team spoort veroordeelden op die nog een straf van minimaal negentig dagen moeten uitzitten en deze lijken te ontlopen. Géén kleine vissen dus.'