Aangehouden man op vrije voeten na moord op Iraanse leider

DEN HAAG - De man die werd aangehouden na de moord op de 52-jarige Iraniër Ahmad Mola Nissi is donderdagavond vrijgelaten. Dit bevestigt een woordvoerder van de politie. Uit onderzoek blijkt dat er geen reden is de man langer vast te houden.

De man werd na de moord op de leider van de Iraanse afscheidingsbeweging gearresteerd in de Haagse Jan van Riebeekstraat. Hij gedroeg zich volgens de politie verdacht bij een afzetting in de buurt van de plek waar Nissi werd vermoord.Voor zover bekend heeft de politie niemand anders opgepakt in verband met de moord op de 52-jarige Nissi, leider van de Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement. De organisatie zet zich in voor de onafhankelijkheid van Ahwaz, een regio in Iran.Nissi zou al tien jaar in Den Haag wonen. Een bron die het slachtoffer kende, meldde woensdagavond dat hij vermoedt dat het regime van Iran achter deze moord zit. 'Dat heeft het eerder geprobeerd.' Verzetsbeweging Arab Struggle Movement eist opheldering over de moord