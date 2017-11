Onzekerheid rond nieuw treinstation Zoeterwoude-Meerburg 'onaangename verrassing'

ZOETERWOUDE - De plannen van de NS om de spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht te verbeteren, gaan mogelijk ten koste van Zoeterwoude. De plannen voor een nieuw station Zoeterwoude-Meerburg staan op losse schroeven. Wethouder Kees den Ouden (Financiën) noemt dit een 'zeer onaangename verrassing'.

Den Ouden is teleurgesteld in de plannen . 'Ik ben een paar dagen geleden geïnformeerd door de gedeputeerde', zegt hij in het programma Muijs in de Morgen op Radio West. 'Het was wel een zeer onaangename verrassing. We hadden in 2012 al afgesproken met de provincie dat het station er wel zou komen.'Station Zoeterwoude-Meerburg maakte onderdeel uit van een groter plan om het openbaar vervoer in de Leidse regio te verbeteren. Den Ouden: 'Dit station zou komen bij nieuwbouwlocatie Meerburg. Voor bedrijven en de toekomstige inwoners was dit een belangrijke impuls om mee te doen. We gaan nu met de provincie het gesprek aan. Ik begrijp dat ze een busverbinding willen aanbieden, maar dat is natuurlijk iets anders dan een vast treinstation. Met de omliggende gemeenten gaan we nu kijken hoe we het openbaar vervoer in onze regio gaan verbeteren.'