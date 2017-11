Maak een selfie met Bas Muijs, en win mooie prijzen!

Maak een selfie met een poster van Bas en win!

REGIO - Heb jij al geluisterd naar de nieuwe ochtendshow op Radio West? Bas Muijs is sinds deze week tussen 7 en 9 te horen op 89.3 FM! Door heel de regio zijn meer dan 200 posters verspreid in bushokjes, tankstations en stations. Daarop is Bas te zien, en de naam van zijn show: Muijs in de Morgen. Om goed af te trappen geven wij prijzen weg!





Maar: wat kan ik winnen?



Voordat je een selfie gaat maken, wil je natuurlijk weten wat de prijzen zijn. Dat zijn:



- Een DAB+-radio

- Een live-bezoek aan de studio tijdens Muijs in de Morgen!



Wees er op tijd bij: de foto's hangen er tot en met zondag. Stuur je foto uiterlijk maandag in!

