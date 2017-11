A12 weer open na ongeluk bij Nieuwerbrug

NIEUWERBRUG - De A12 naar Utrecht is woensdag rond 11.45 uur volledig afgesloten tussen Gouda en Nieuwerbrug na een ernstig ongeluk. De weg bleef tot 16.00 uur dicht.

Bij het ongeluk waren vier auto's betrokken, meldt Rijkswaterstaat. Eén automobilist werd met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.Hulpdiensten waren rond 12.00 uur aanwezig op de plaats van het ongeluk. 'Onze weginspecteurs zijn druk bezig om het ingesloten verkeer weg te leiden.'Vanwege de problemen op de A12 loopt het verkeer ook vast op de N11 bij Bodegraven. De aansluiting van de N11 naar de A12 is afgesloten. Inmiddels is ook de N458, de binnendoorweg van Bodegraven naar Woerden, helemaal vastgelopen.Verkeer richting Utrecht wordt aangeraden om te rijden via Amsterdam en de A4, A9 en A2 te nemen. Ook kan er worden omgereden via Gorinchem.