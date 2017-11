Zonder deze mensen had 'Muijs in de Morgen' nooit bestaan!

Tineke Prins bij Muijs in de Morgen | Foto: Omroep West

De naam 'Muijs in de Morgen' werd door meerdere enthousiastelingen ingestuurd. En bij onze poll werd op die naam ook het meest gestemd. En dus begint iedere werkdag bij Radio West met die naam.Hoog tijd dus om de mensen die 'Muijs in de Morgen' als eerste inbrachten eens te bedanken voor hun actie. Dat waren Tineke Prins uit Den Haag, Petra van Ettinger uit De Lier en Daan de Kort uit Veldhoven. Helemaal uit Noord-Brabant dus! Zij mochten langskomen in de studio en kregen een DAB+-radio cadeau. Maar voor Daan was het iets te ver. Hij krijgt zijn prijs opgestuurd. Het mooiste cadeau is misschien nog wel dat zij vanaf nu kunnen luisteren naar hun 'eigen' show. Nogmaals gefeliciteerd!