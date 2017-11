Nieuw avontuur voor Sharon den Adel: 'Het was nooit de bedoeling om solo te gaan'

WADDINXVEEN - Zangeres Sharon den Adel van de bekende Waddinxveense rockband Within Temptation lanceert een eigen soloproject. Dit onthulde ze donderdagavond in RTL Late Night. Daarnaast gaat ze verder met Within Temptation.

Twee jaar geleden zat Den Adel er even doorheen toen ze thuiskwam na een tour met Within Temptation. Ze vertelde bij RTL Late Night dat ze 'totaal geen energie' had en 'alles te veel was'. Ze besloot daarop even afstand te nemen.In die tijd ging ze tot haar eigen verrassing weer liedjes schrijven. Ze wilde zo haar emoties kwijt. Dat werkte bevrijdend.De liedjes waren niet bedoeld om uit te brengen, maar ze heeft zich uiteindelijk bedacht. Het is volgens haar 'een heel persoonlijk document geworden'. Radio2-dj Gerard Ekdom spreekt van een 'prachtige soloplaat'.Toch benadrukt Den Adel dat het 'nooit de bedoeling was om solo te gaan.' Ze vond door deze periode de weg terug naar Within Temptation. De band blijft dan ook gewoon bestaan, ondanks haar soloproject. Verwachtingen koestert ze niet over haar album 'My Indigo'. Ze 'ziet wel wat er gebeurt'.