Na 60 jaar zijn ze weer herenigd: Ben vindt Riet na item van Omroep West

Ben en Riet halen samen herinneringen op (Foto: Omroep West)

NAALDWIJK - Ben Wolff (83) uit Voorhout zat nietsvermoedend naar de tv te kijken, toen hij zijn oude vriendin Riet Vijftigschild-Overvelde (76) voorbij zag komen. Riet was te zien in een reportage van Omroep West. Ben bedacht zich geen moment en startte de zoektocht naar zijn oude collega. En met resultaat: na 60 jaar zijn ze voor even weer herenigd.

'Ik zat naar de tv te kijken en opeens zag ik haar,' vertelt Ben. Meteen daarna heeft hij contact gezocht met de redactie van Omroep West. Die wist Ben te vertellen dat het item was opgenomen in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Vervolgens heeft Ben contact opgenomen met het ziekenhuis en daar kreeg hij te horen dat Riet tegenwoordig in Naaldwijk woont. In het telefoonboek vond hij haar nummer.



Ben en Riet waren vroeger hele goede collega's. Ze werkten samen bij een fotozaak. Altijd zijn de twee erg op elkaar gesteld geweest, maar Ben was al bezet. 'We deden eigenlijk alles samen,' vertelt Riet. Nu zestig jaar later bloeit de liefde toch weer een klein beetje op. 'Ik heb gewoon vlinders in mijn buik nu ik Riet weer zie,' glundert Ben.