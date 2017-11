Vriendin Bas Muijs: 'Bas is helemaal geen vroege vogel'

DEN HAAG - 'Normaal begint hij pas om 23 uur 's avonds plezier in zijn dag te krijgen.' Dat zegt Sabine Vas Nunes, de vriendin van Bas Muijs. Zij belde vrijdagochtend naar de studio en vertelde dat live tijdens zijn nieuwe radioshow Muijs in de Morgen op Radio West.

'Bas is helemaal geen vroege vogel', zei ze. 'Hij heeft zijn hele leven omgegooid, want het is een avondmens.' Dat betekent ook dat de avonden er voor Sabine ook wat anders uitzien: 'Ik hoor nu regelmatig in de avond: schat, het licht moet uit, ik moet slapen!'En Sabine verklapte ook nog iets anders. Hij zit namelijk in een band samen met Winston Post, met wie hij samenwerkte bij GTST. Misschien dat hij ooit dus nog wel een plaatje wil zingen tijdens Muijs in de Morgen!